Окупанти намагаються наблизитись до Бахмута, але, попри значну перевагу ворога, українські війська дають бій

Окупанти атакують околиці Бахмута, все намагаються підібратись ближче до міста та взяти під контроль трасу в бік Лисичанська.
Їм здається, що так можна взяти в оточення українські сили, натомість, щоразу отримують «по зубах», йдеться в ТСН.
«Якщо на наш один ствол, у них плюс-мінус 10 йде артилерійських створила. Артилерійська канонада там дуже сильно відчувається, за звуком там взагалі пекло», - так Вадим описує минулу ніч під Бахмутом.
Він щойно повернувся з позицій, в руках тримає вірного друга-гранатомет Карл Густав. Новітня шведська зброя, яку нещодавно отримав їхній підрозділ. Вадим одразу із нього спалив танк окупантів. «З пострілу башню відриває у танка тільки так. Основа зброя гранатометника на полі бою для знищення бронетехніки ворога - це його ручна гаубиця», - каже військовослужбовець.
Сьогодні із нього теж довелось попрацювати, зранку окупанти намагались прорвати позиції.
«Трішки попрацював. Далі зрозуміли вони, що це марно і залишили район. По тому, що ми чуємо, вони тут не перебувають. Скоріше за все під’їжджати сюди для відпрацювання певних завдань і відходять. Для них це буде небезпечно, бо ж у нас є «Джевеліна» і сучасна зброя, ті ж самі САУ нові», - розповідають бійці.
Висунувся танк з-за цього терикону, за ним окопи ворога. Нині сидять тихенько, бо збройні сили дали відсіч. Ці хвилини спокою неабияк радують бійців, можна нарешті подзвонити додому і почути рідні голоси.
Марія не бачила доньку від початку повномасштабного, з найріднішою і такою довгоочікуваною дитиною жінку розлучила війна. На свою Настю чекала аж 11 років, а тепер, разом з батьком, захищають її на лінії фронту. «Вважаю, що я роблю те, що повинні, кожна людина для себе визначає. В мене батько військовий, тому це гени напевно», - каже вона.
Кар’єру військової починала з інструктора навчального центру. Пройшла шлях від солдата до командира взводу. Марія не лише бійцями на полі бою керує, а й сама за знаряддя стати може. Під Бахмутом лишилась навіть тоді, коли її підрозділ вийшов на ротацію, перевелась у інший, аби і далі воювати. Своїм прикладом вже довела - бути командиром в армії просто. «Для того, щоби знати в як командувати і що хоче солдат, треба самим побути солдатом, пожити в казармах, знати, які стосунки, потреби. Була солдатом, потім стала сержантом, декілька "учебок" пройшла», - каже командирка підрозділу Марія.
«Росіяни використовують безпілотники, щоб коригувати свою артилерію. Коли ми отримуємо сигнал про ворожий безпілотник в небі, то ми на 90% впевнені, що після цього працюватиме арта», - кажуть військові.
Окупанти вкотре обстрілюють околиці Світлодарська, хочуть підібратись якомога ближче до Бахмута та перерізати трасу на Лисичанськ. Втім марно і цього дня українські оборонці вистояли.
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