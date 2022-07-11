Окупанти намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину - Гайдай

Російські окупаційні війська почали відчувати брак боєкомплектів на Луганщині, завдяки діям ЗСУ, які знищують склади у тилу противника.

На Луганщині логістика російських загарбників порушена і їм бракує боєкомплектів.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину. Ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Гайдай назвав так звану "оперативну паузу", про яку кажуть росіяни, - їхньою безпомічність внаслідок вибухів, або, як вони їх називають, "хлопків" на складах.

Також він зазначив, що багато людей на захоплених територіях хотіли б виїхати, але шляхів зробити це безпечно немає. Виїжджати через росію, щоб дістатися України через кілька країн, наважуються не всі. А перевізники, які пропонують за гроші евакуацію на Харківщину, не можуть гарантувати безпеку і не несуть відповідальності за наслідки.

Нагадаємо, що Збройні сили України у понеділок, 11 липня, знищили шість російських складів з боєприпасами.