Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти готують нові лінії оборони, але це їм не допоможе

Зазначається намагання російських окупантів будувати оборонні лінії фактично біля Азовського моря, але на їх утримання може не вистачити ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"В тій парадигмі, в якій вони існують, вони все ж таки говорять про те, що будуть наступати на Куп’янськ. Тому вони наразі не маневрують тими силами, які перебувають у Куп’янську і на Бахмутському напрямку, намагаючись все ж добитися тим угрупованням, яким вони володіють тут, отієї самої зупинки наступу. Але з іншого боку відмічається намагання противника вже будувати оборонні лінії фактично біля Азовського моря. Але тут є один нюанс. Якщо вони зараз спалять всі резерви під час оборони першої і другої ліній. Лінія ж оборони не може сама оборонятися, тобто траншеї - це добре, але там має бути особовий склад”, - розмовів Михайло Самусь.

За його словами, після цих важких боїв якщо вони не будуть перекидати з інших напрямків сили, там у них будуть величезні проблеми.

“Тому під час прориву і знищення значної частини резервів зараз у боях за першу-другу лінії... далі для росіян може бути вже запізно вкидати резерви чи намагатися перевести їх з інших напрямків”, - підкреслив Самусь.

Нагадаємо, що кадирівці в Маріуполі влаштували стрілянину біля лікарні.

Читайте також: