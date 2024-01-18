Окупанти намагаються десантувати піхоту на одному із напрямків фронту - Тарнавський

За минулу добу ворог провів 38 бойових зіткнень в операційній зоні "Таврія".

Окупанти на Таврійському напрямку посилили застосування важкої техніки для підтримки та десантування піхоти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. Не припиняє авіаударів. Вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20. А вчора було зафіксовано 41 випадок", - зазначив він.

За його словами, за минулу добу ворог провів 38 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.

Тарнавський додав, що загальні втрати російських окупантів склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника.

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