Окупанти намагаються дестабілізувати оборонні лінії ЗСУ: ISW про підготовку РФ до нового наступу

Надання допомоги Заходу у сфері безпеки зіграє вирішальну роль у здатності України зараз утримувати територію.

Російська окупаційна армія продовжить наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії. Крім того, загарбники РФ готуються до нового наступу влітку 2024-го.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій по всій східній Україні, намагаючись перешкодити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії", - наголошують американські фахівці.

В ISW вважають, що надання західної безпекової допомоги відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці.

Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки на Донеччині - перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати. Концентрацію армії РФ на Авдіївському напрямку підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З його слів, російські війська проводять щоденні механізовані та піхотні атаки, намагаючись прорвати українську оборону.

"Хоч нещодавно українським військам вдалося уповільнити просування Росії на захід від Авдіївки, але нестача матеріальних засобів, спричинена затримками допомоги Заходу у сфері безпеки, схоже, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту , а це збільшує ризик російського прориву на інших менш забезпечених ділянках і робить лінію фронту в цілому більш вразливою, ніж здається, незважаючи на нинішні відносно повільні темпи просування російських військ", - наголошують у звіті Інституту

Експерти зазначають, що війська РФ продовжуватимуть використовувати переваги, які надає володіння ініціативою на всьому театрі бойових дій. Зокрема, для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни і влітку, ймовірно, в надії використати можливі українські вразливі місця.

В ISW наголошують, ймовірно, росіяни продовжують свої спроби прориву до того, як важкі погодні умови та умови місцевості навесні обмежать ефективні механізовані маневри з обох боків лінії. Тому фахівці кажуть, що військові Росії мають намір скористатися будь-якими здобутками, яких досягнуть найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що українські збройні сили можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз.

Втім, за умов отримання західної допомоги, Україна зможе більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських наступальних дій.

"Добре забезпечені українські сили показали, що вони можуть перешкодити російським військам досягти навіть незначних здобутків під час широкомасштабних наступальних зусиль. Немає жодних підстав сумніватися, що Україна зможе продовжити стабілізацію лінії фронту та підготуватися до відбиття наступальних зусиль Росії цього року влітку, якщо нестача матеріальних засобів зменшиться", - додали аналітики.

Втім, у звіті, зауважують, що гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій у найближчі тижні, якщо не вирішити цю проблему швидко. Своєю чергою, окупанти останнім часом докладають зусиль, щоб напружити українську ППО як у тилових населених пунктах, так і вздовж лінії фронту.

"60-відсоткове зменшення здатності України поцілювати російські ракети ще більше загострить ці проблеми з розподілом сил і засобів. За оцінками ISW, США залишаються єдиним безпосереднім джерелом необхідних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot", – ідеться в огляді.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни оцінили заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проте, що в українській армії розпочалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час.

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