Окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку: що відомо

Херсонців просять за можливості виїхати на підконтрольну Києву територію.

Російські окупанти планують залишити Херсон, де війська країни-терористки можуть влаштувати провокації для звинувачення української армії, повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацією Збройним Силам України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними херсонського підпілля, окупаційні війська демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема, російський інтернет-провайдер "Міранда" демонтував центральний вузол із телерадіо центру.

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Надалі війська РФ планують залишити Херсон повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення. Таким чином, росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон. Загарбники хочуть перешкодити партизанам передавати інформацію ЗСУ під час контрнаступальних дій.

"Центр національного спротиву закликає херсонців за можливості покинути ТОТ та виїхати на підконтрольну Києву територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня в тимчасово окупованому Херсоні почалися перебої з інтернетом. Відключення інтернету відбувається на тлі закликів окупаційної влади евакуюватися з Херсона.

Ситуація на Херсонщині

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попередили, що окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Тим часом 22 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти почали вивозити майно та документи з Херсона.

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