Окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей із тимчасово окупованих районів Херсонщини

Зеленський переконаний, що це - однозначно прояв слабкості, бо ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би.

З'являється дедалі більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд людей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей.

Про це президент України Володимир Зеленський розказав у щоденному вечірньому зверненні 28 травня.

"Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей у заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обовʼязково", - зазначив він.

Президент додав, що це лише питання часу.

"І кожного дня цей час, час звільнення, скорочується. Ми для цього робимо все", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки.

Зазначимо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Читайте також: