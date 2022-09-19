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Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам - ГУР

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Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам - ГУР

Фото: Associated Press

Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.

Російські окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано 2022 року. Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели в селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Зазначалося, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.

Окрім цього, на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення. Представники окупаційної адміністрації розповіли про "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі".

Нагадаємо, замість відновлення зруйнованих житлових будинків у Держдумі РФ запропонували створити фонд орендного житла на Донбасі, щоб вирішити житлове питання на окупованих територіях.

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