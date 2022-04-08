Окупанти намагаються наступати на Запоріжжі, але зазнають втрат: знищено ще 20 загарбників

Окупанти намагаються наступати на Запоріжжі, але зазнають втрат: знищено ще 20 загарбників

Напередодні над обласним центром збили російську ракету.

Армія Російської Федерації намагається здійснювати наступальні дії у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, російські загарбники продовжують посилювати свою присутність на Пологівському напрямку. Втім, українські захисники продовжують бити ворога та завдавати йому втрат.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони Запорізького краю ліквідували 20 окупантів, один танк, дві бойові броньовані машини, два безпілотника та десять автомобілів.

До слова, вдень 7 квітня протиповітряна оборона знищила російську крилату ракету над Запоріжжям.

Як повідомлялося, російські окупанти викрали депутата Запорізької обласної ради Віктора Дудку. Дудка є депутатом фракції "Слуга народу".

Читайте також: