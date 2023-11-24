Окупанти намагаються наступати: співзасновник DeepState про ситуацію на Куп'янському напрямку

Важкі бої тривають також у районі Лимана Першого в лісах.

Російські окупаційні війська намагаються просунутися на Куп'янському напрямку в районі Синелівки.

Про це розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що ворог продовжує концентрувати сили на даному напрямку.

"Якщо дивитися від лінії Масютівка - Ягідне, на ділянці Ягідне - Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", - пояснив Погорілий", - вказано у повідомленні.

Він додав, що важкі бої тривають також у районі Лимана Першого в лісах.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", - резюмував Погорілий.

Зазначимо, на Харківщині із Куп'янського району, в частині якого оголошена примусова евакуація, треба вивезти ще четверо дітей, однак родини почали переховуватися.

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