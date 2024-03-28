Окупанти намагаються наступати в районі Бердичів та Часового Яру: деталі від ISW

На тлі постійних позиційних боїв російські окупаційні війська частково просунулись поблизу Авдіївки, в межах Бердичів та біля Часового яру на Донеччині. Протягом минулої доби, 27 березня, позиційні бої тривали практично по всій лінії фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW повідомляють, що окупанти просунулися на захід від Бахмута. Хоча, зауважують аналітики, 27 березня не було підтверджених змін лінії фронту в цьому районі. Позиційні бої тривали біля Веселого, Богданівки, Іванівського, Шумів, Південного та поблизу Кліщіївки і Андріївки.

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ) наступають в районі Івановського і перебувають в межах 500 метрів від межі Часового Яру.

Карти боїв ISW. Ситуація біля Бахмута.

У звіті наголошується, що армія РФ нещодавно просунулася на захід від Авдіївки під час позиційних боїв. Геолокаційні кадри за 27 березня показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах Бердичів, що на північний захід від Авдіївки, а також в Орлівці - на захід від Авдіївки.

Позиційні бої тривали в районі Бердичів і Семенівки, біля Орлівки, Тоненьке, Уманського, а також біля Водяного, Невельського та Первомайського.

Карти боїв ISW. Ситуація поблизу Авдіївки.

Як повідомлялося, редактор Defense Express Олег Катков розповів, чи зможе РФ випустити одночасно 250 повітряних цілей по Україні. Рекордна кількість запущених далекобійних засобів ураження від початку повномасштабного вторгнення – понад 150, тобто оцінювання у 250 одиниць є об’єктивно дуже складним для реалізації.

Читайте також: