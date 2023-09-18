Окупанти намагаються назад відбити Кліщіївку - військовий ЗСУ

Росіяни не жаліли живої сили, намагаючись відстояти Кліщіївку. Окупанти використовували дрони, тому ЗСУ було важко пересуватися. Станом на зараз, військові РФ формують штурмові групи, намагаючись відбити втрачені території.

Про це "Еспресо.Захід" розповів Святослав, воїн з Тернопільщини, який приймав участь у боях по звільненню наших територій на Донеччині.

"У самій Кліщіївці було важко пересуватись, бо там усе простріляно. Ми завдавали їм більше ураження, адже в нас новітнє озброєння, точніше. Але вони теж створювали достатню кількість незручностей. Зараз вони збирають резерви, намагаються відбити звільнені території, дуже сильно контратакують. Вони людей не жаліють, знімають їх з інших напрямків, формують штурмові групи. Але ці групи не дуже довго живуть", - каже Святослав.

Він також додав, що за час з 2014 року, відколи він воює, не зустрічав таких складних умов.

"Раніше було простіше, бо БПЛА не використовували так часто. Ми навіть уночі не можемо пересуватися, бо вони підіймають безпілотники з тепловізійним баченням і прострілюють. Дуже складно діяти в таких умовах. Плюс, вороги не шкодують снарядів. Бувало, їдемо дорогою, падають снаряди, думаєш: ага, впали, значить у нас є кілька хвилин, щоб проїхати, поки вони знову не почали обстріл. Ситуація складна. Вони обстрілюють шляхи підвозу і підходу, використовують нічні дрони. Цілодобово ведеться спостереження. FPV-дронами атакують техніку, піднімають гелікоптери, які теж атакують нас на такій відстані, на якій важко вразити їх ПЗРК. Тому навіть саме пересування на позицію складне. У самій Кліщіївці нічого і нікого немає, лише купа цегли. Жодної вцілілої хати, війна за підвали. Все знищено. Так само Андріївка. Вони за ті села врізалися й не хотіли віддавати. Вони собі уявили, що це їхній Сталінград", - підкреслив військовий.

Поділився Святослав і тим, на що треба звернути увагу і як працює армія Росії. За його словами, окупанти підтягнули резерви, щоб тримати всю лінію.

"Крім того, за цей час вони мінували. Вони теж вчаться. Взяти армію РФ минулого року і зараз – не до порівняння. Хоча в них є багато прогалин, які в нас уже закриті. Може таке бути, що ми знову прорвемо фронт і підемо далі, просто зараз дуже критична точка. Вони затикають усі свої прогалини "живим м'ясом", в коли воно в них закінчиться, тоді в один момент фронт може провалитися. Але над цим треба працювати. Вони встигли побудувати й організувати лінію оборони", - зазначив Святослав.

Окремо він додав, що звільнення Кліщіївки та Андріївки є стратегічно важливим. Росіяни перекидають сюди людей з інших напрямків, і таким чином послаблюють їх. Крім того, знищується їхня жива сила та виводяться з ладу боєздатні підрозділи. Й найголовніше - плацдарм, щоб просуватися далі.

Нагадаємо, що після звільнення Андріївки і Кліщіївки на Донеччині для ЗСУ відкрилися можливості для деокупації Бахмута.

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