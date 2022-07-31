Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ: Генштаб про ситуацію на півдні України

Російські окупанти на півдні України намагаються утримати свої рубежі та не допустити просування ЗСУ.

Також в акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають чотири носії крилатих ракет.

Про це 31 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Застосовує наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до ударів високоточною зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 31 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

Читайте також: