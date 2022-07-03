Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

Російські окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ на півдні України.

Для цього загарбники удосконалюють інженерне обладнання та завдають ракетних ударів по Миколаївщині.

Про це 3 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій. Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Донбасі.

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