Окупанти намагаються обійти Ізюм і направити війська на Донбас, але несуть втрати – ОДА

Окупанти намагаються обійти Ізюм і направити війська на Донбас, але несуть втрати – ОДА

З Барвінкового та Лозової евакуюють людей.

У Харківській області залишається складною ситуація на Ізюмському напрямку.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Армія Російської Федерації намагається обійти Ізюм із позиції Збройних сил.

"Концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили", - йдеться у повідомленні голови ОДА.

Наразі у регіоні триває евакуація місцевих мешканців я з Барвінкового та Лозової. За словами Синєгубова, прогнозується, що бойові дії можуть зміститися на ці населені пункти.

Крім того, з Балаклії вже виїхали 15 тис. людей, а залишається близько 50 тис. Барвінкове залишили близько 3 тис., залишається - 1,5 тис. осіб.

Протягом минулої доби російські окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ. Кім того, у Дергачах внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає, наголосив голова ОДА.

Як повідомлялося, ЗСУ припинили спроби окупантів прорвати їхню оборону на одному з напрямків. В результаті до Жириновського і Кобзона відправилися пів сотні окупантів.

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