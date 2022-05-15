Окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Генштаб

Окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Генштаб

Російські окупанти намагалися обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Били з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, військові злочинці РФ намагалися вести контрбатарейну боротьбу.

“На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти незаконно привласнюють рухоме та нерухоме майно українців.

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