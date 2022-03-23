Окупанти намагаються організувати логістику: ситуація на Чернігівському та Броварському напрямках

На Броварському напрямку окупанти мінують місцевість та цивільні об'єкти.
Російські окупанти намагаються блокувати Чернігів та організувати логістичне забезпечення своїх військ.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 23 березня.
"На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти", - повідомили у Генштабі.
Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.
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