Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, але ті не відходять – Генштаб

Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, але ті не відходять – Генштаб

Російські окупанти намагаються оточити українських військових у Сєвєродонецьку, але наразі потреби у відході захисників немає. У місті тривають запеклі вуличні бої.

У разі захоплення Сєвєродонецька українські захисники змушені вести оборону по берегу річки та вести бій із міської забудови.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 2 червня.

Він відповів на запитання журналістів, чи готові українські війська до відступу з Сєвєродонецька в разі загрози їхнього оточення.

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"Так, противник намагається оточити наші війська... Усі заходи, всі дії, які проводять і військовослужбовці, і підрозділи загалом, полягають у виконанні єдиного задуму. Наразі в задумах командування, Генерального штабу немає необхідності відходити нашим військовим частинам із територій, які ви назвали", – розповів Громов.

Він зазначив, що на сьогодні в Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої.

"Підрозділи виконуватимуть завдання всім наявним складом сил і засобів, з наявним ресурсом. У разі захоплення Сєвєродонецька ми будемо змушені вести оборону по берегу річки й вести бій також із міської забудови", – додав представник Генштабу.

Нагадаємо, вранці 2 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за ніч окупанти не зазнали жодних успіхів у Сєвєродонецьку, хоча звітували, що контролюють місто. Бої тривають.

Водночас у британській розвідці повідомили, що російські війська захопили більшу частину Сєвєродонецька.

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