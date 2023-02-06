Окупанти намагаються оточити Бахмут: Зеленський - про засідання Ставки та боєприпаси для артилерії

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про засідання Ставки та наголосив, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут Донецької області.

Про це він сказав під час свого звернення до українців 6 лютого.

"Сьогодні провів чергове засідання Ставки – багато питань. Ключове – наші дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо. І я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію! Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Я дякую вам, воїни, за вашу хоробрість і незламність, за дуже потрібну Україні стійкість. Розглянули сьогодні на Ставці також забезпечення наших воїнів боєприпасами. Артилерія – це один із ключових факторів. Доповідали, як завжди, головнокомандувач, командувачі напрямків. Керівник розвідки доповів про актуальні плани окупанта", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зараз відбувається ключовий момент у війні Росії проти України. Агресор проводить мобілізацію та просить допомоги у своїх союзників.

Також військовий експерт Олег Жданов частково погодився, що зволікання з виводом українських військ з Бахмута може бути схожим на ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську влітку 2022 року.

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