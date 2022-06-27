Окупанти намагаються оточити Лисичанськ: Генштаб про ситуацію на Донбасі

Окупанти намагаються оточити Лисичанськ: Генштаб про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів українських позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 червня.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли. Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, росіяни наступали з району Довгенького.

Загарбники отримали рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшли .

На Донецькому напрямку росіяни продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі Лисичанська. Ворог намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

На Краматорському напрямку окупанти активних дій не вели.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Соледара.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль українських військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснюють обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

Українські воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни з артилерії обстріляли Сумщину.

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