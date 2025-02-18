Окупанти намагаються оточити ЗСУ на Донеччині: військовий розповів деталі

Окупаційні війська намагаються оточити бійців Сил оборони України, яків перебувають у "мішку" поблизу Дачного і Улакли, що в Донецькій області.

Про це повідомив старший офіцер відділення комунікації 37 ОБрМП Денис Бобков в ефірі "КИЇВ24".

"Ворог намагається оточити підрозділи, які перебувають в цьому "мішку". Звісно керівництво і бригади, і оперативно-тактичного угруповування "Вугледар" вносить корективи, приймаються рішення задля усунення ворога з вищезазначених населених пунктів. Поки нам це вдається. Ворог не закріпився там якимись масовими групами. Тому шанс на його вибиття з цих населених пунктів доволі високий", - сказав Бобков.

З його слів, загарбникам не вдається закріпитись масовими групами на цих позиціях на півдні Донеччини. Саме тому шанс на його вибиття з цих населених пунктів досить високий, пояснює Денис Бобков.

На цій ділянці фронту загарбники використовують броньовану техніку разом з піхотними групами, додає він.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія РФ просунулася далі на Донеччині біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки

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