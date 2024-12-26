Окупанти намагаються оточити ЗСУ на Харківщині: деталі від військових

Росіяни прагнуть знову взяти Куп'янськ під свій контроль.

Армія Російської Федерації намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області.

Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі "КИЇВ24".

Військовий зауважує, що росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб зайти з тилу та оточити угруповання українських Збройних сил. Разом з тим, каже Даниленко, ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

"Усі штурмові дії, що відбуваються у Вовчанську та околицях, направлені, щоб перетнути річку Вовча. Цього їм дозволити не можна. По-перше, це створить передумови для створення так званої буферної зони. Також (окупанти - Ред.) хочуть створити передумови для просування на Куп'янськ - зайти з тилу і оточити наше угрупування військ, яке захищає Куп'янськ. Ми протидіємо цим спробам", - заявив Даниленко.

Військовий додав, що українські Сили оборони відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку. Втім, ситуація під контролем.

Нагадаємо, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, як українським бійцям вдається стримувати лінію фронту. Зокрема, повідомив військовий, Сил оборони України у польових умовах вигадують нові технічні засоби для знищення ворога.

Читайте також: