Окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Лисичанська та Сєвєродонецька: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

Окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Лисичанська та Сєвєродонецька: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів українських позицій і подекуди ведуть штурмові дії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 червня.

На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання. Загарбники намагаються оточити українські підрозділи у районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька, Борівського.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни вели штурмові дії. Вони хочуть встановити повний контроль Сєвєродонецьком, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного. Проте успіху не мали.

На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій українських військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання українських військ на інші напрямки росіяни здійснювали обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того, окупанти мають суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

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