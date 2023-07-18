Окупанти намагаються перехопити ініціативу на одному із напрямків - ЗСУ

Череватий зауважий, що Лимано-Куп'янський напрямок є лідером за кількістю артобстрілів.

Російська війська намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку, українські війська стримують їх.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий на брифінгу.

Череватий зауважий, що цей напрямок є лідером за кількістю артобстрілів. За його словами, щп минулу добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії. Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів.

"Наші військові знищили 34 загарбників та поранили ще 115. Вони також підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, безпілотник, три склади боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

У вівторок, 18 липня, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомив, що ЗСУ ведуть важкі бої за Старомайорське, що у Донецькій області, мають перевагу. Він додав, що Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони закріплюється на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

Щодо ситуації у Бахмуті, українські війська намагаються просуватися в районі міста. Щоб мінімізуючи втрати, вони використовують спеціальну тактику. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Череватого, біля Бахмута Сили оборони атакують на північному і південному флангах.

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