Окупанти намагаються перекрити трасу на Бахмут, якою йде забезпечення ЗСУ: Череватий про бойові зіткнення

Бахмут – все ще один з головних напрямків удару противника.

Наразі російським окупантам не вдалося перекрити забезпечення ЗСУ трасою на Бахмут.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, українські бійці не дали ворогу захопити трасу, якою йде забезпечення українських військових у Бахмуті

"Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція", – сказав він.

Бахмут залишається одним з головних напрямків удару окупантів. Як зазначив Череватий, росіяни 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по позиціях ЗСУ. Також сталося 42 бойові зіткнення.

"Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки", – повідомив Череватий.

Додамо, що ЗСУ ламають плани армії Росії, зупинивши наступ окупантів на кількох напрямках. Однак наразі точаться напружені бої на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, біля Кремінної.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. Очільник Кремля Путін збирає угруповання до 200 тис. військ для перекидання у наступ у лютому чи навесні 2023 року. Під загрозою може опинитись Київ.

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