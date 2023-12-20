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Окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки – військовий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки – військовий

Авдіївка, грудень 2023 року

Український військовий розповів про ситуацію поблизу Авдіївки.

Російські окупанти хочуть перерізати "дорогу життя", яка веде до Авдіївки на Донеччині.   

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий першого загону центру спецпризначення "Омега".

"Ворог проводить спроби штурмів з флангів міста, задля можливості відокремити логістичний коридор, так звану "дорогу життя", - розповів він.

Сили оборони отримують все необхідне саме за допомогою цієї дороги, зазначив військовий. Проте наразі дорога повністю підконтрольна ЗСУ та Силам оборони.

Військовий також додав, що станом на зараз в ЗСУ немає проблем з постачанням та забезпеченням БК на цьому напрямку.

Нагадаємо, окупанти змінили тактику та знизили інтенсивність наступу на Авдіївку – експерт назвав причини.

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Дата публікації
Перегляди
1217
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