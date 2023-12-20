Окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки – військовий

Український військовий розповів про ситуацію поблизу Авдіївки.
Російські окупанти хочуть перерізати "дорогу життя", яка веде до Авдіївки на Донеччині.
Про це в ефірі телемарафону розповів військовий першого загону центру спецпризначення "Омега".
"Ворог проводить спроби штурмів з флангів міста, задля можливості відокремити логістичний коридор, так звану "дорогу життя", - розповів він.
Сили оборони отримують все необхідне саме за допомогою цієї дороги, зазначив військовий. Проте наразі дорога повністю підконтрольна ЗСУ та Силам оборони.
Військовий також додав, що станом на зараз в ЗСУ немає проблем з постачанням та забезпеченням БК на цьому напрямку.
Нагадаємо, окупанти змінили тактику та знизили інтенсивність наступу на Авдіївку – експерт назвав причини.
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