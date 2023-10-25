"Окупанти намагаються підходити до залізниці": Барабаш про ситуацію на Авдіївському напрямку

Російські військові продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Окупанти намагаються тиснути в напрямку Бердичів, до траси.

Про це “24 Каналу” повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Як зазначається, російські окупанти не контролюють авдіївський терикон - це сіра зона, до якої заходять як українські, так і ворожі ДРГ. Закріпитися на цій території неможливо. Коли туди заходять військові РФ, по них з артилерії та інших засобів працюють ЗСУ.

"Є сам терикон, а біля нього декілька невеличких. Це маленький терикон. Він багатошаровий, не звичайний класичний терикон. На одному з маленьких шарів, який умовно поряд з великим териконом, росіяни поставили прапори та зробили з цього якийсь цирк", – пояснив він.

Він також додав, що окупанти намагаються продовжувати атакувати Авдіївський напрямок. Російські війська тиснуть у напрямку Бердичів, у бік до траси, проте залізниця не дає їм цього зробити. Якби авдіївський терикон був під контролем окупантів, то заїхати до міста було б неможливо.

Росіяни намагаються підійти до залізниці, яка перебуває під серйозним вогневим контролем ЗСУ. Українські захисники не дозволяють ворогу цього зробити.

“Зараз залізна дорога не має жодного сенсу з точки зору логістики, бо вона не використовується. Окупанти намагаються підходити до залізниці, штурмувати, але вогневий контроль з нашого боку там дуже серйозний”, – наголосив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що Шойгу показали начебто на фронті в Україні.

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