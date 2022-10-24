Окупанти намагаються побудувати лінію оборони між Луганською та Бєлгородською областями: роблять це з помилками та напоказ

Російські окупанти зводять лінію оборони, яка ще має назву “лінія Вагнера” між Луганською та Бєлгородською областями.

Росіяни намагаються побудувати лінію оборони між Луганською та Бєлгородською областями. Проте роблять це з помилками та напоказ.

Про це в ефірі каналу “FreeДом” повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

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За його словами, росіяни намагаються побудувати лінію оборони для того, щоб створити інформаційний підтекст.

“Вони зводять цю лінію оборони, але абсолютно не враховують елементарних інженерних вимог. Наприклад, ці пірамідки повинні бути встановлені в шаховому порядку. Це базове знання. Це кумедно, але має інформаційний підтекст - вони її створюють нібито для "захисту" "ЛНР". А ось щодо Бєлгородської області - натяк на те, що ЗСУ нібито мають наміри вторгнутися”, - наголосив Олександр Коваленко.

Також він додав, що окупанти самостійно будуть проривати ці лінії оборони, щоб згодом розповідати, як вони відбивали атаки.

Нагадаємо, що НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.

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