Окупанти посилюють оборону Кримського мосту: Гуменюк прокоментувала їхні старання старим анекдотом

Окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту через систематичні вибухи на ньому.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

"Це можливі заходи захисту, які вони зараз здатні вживати і свято вірити в те, що допоможе. Але це, напевно, як в тому старому анекдоті про лікування грязями. Не допоможе, але до землі звикнуть", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що у районі Керченської протоки російські окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Кримський міст.

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