Окупанти намагаються "продавити" українську оборону на двох східних напрямках – Сухопутні війська

Війська Росії намагаються "продавити" українську оборону на Лиманському та Бахмутському напрямках, але зазнають великих втрат.

Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомляють у Facebook.

Зазначається, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський під час робочої поїздки у підрозділи, які тримають оборону на найважчих напрямках, поспілкувався з командирами підрозділів, ознайомився із оперативною ситуацією, особливостями дій ворожих військ на певних напрямках та надав рекомендації для покращення оперативної ситуації, щоб завдати ворогу якомога більших втрат.

"На підступах до Бахмута наші військові проявляють неабияку витримку та професіоналізм, що сковує дії противника і приносить велетенські втрати для російських окупантів у людській силі. Завдяки професійним діям наших захисників російські загарбники не можуть прорвати оборону фортеці Бахмут. Українські захисники демонструють абсолютну відданість та відвагу задля захисту українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Сирський також нагородив захисників за мужність, хоробрість та кмітливість проявленні під час запеклих боїв з російським агресором на сході.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, що окупантам потрібне не саме місто Лиман, що на Донеччині, загарбники хочуть відтіснити українські війська, забрати їх з лівого берега Оскольського водосховища.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цього тижня російські військові кинули всі сили, аби прорвати оборону українських захисників та оточити Бахмут. Також вони розгорнули потужний наступ на Лиманському напрямку.

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