Окупанти намагаються прорвати оборону Києва, Чернігова, Харкова — але безуспішно: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Окупанти намагаються прорвати оборону Києва, Чернігова, Харкова — але безуспішно: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Загарбники продовжують формувати резерви на території Росії.

Протягом 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Про підумки п'ятнадцятої доби війни з Росією йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 00:00 11 березня.

Росіяни зазнають значних втрат особового складу. Темпи наступу ворога знижуються. Саме тому противник продовжує формування резерву на території Росії.

Поліський напрямок

Окупанти намагається прорвати оборону українських військових в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

Сіверський напрямок

Противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Генштаб ЗСУ не виключаєт подальше переміщення окупантів у напрямку Броварів зі сходу.

Харківський напрямок

Загарбники продовжують спроби блокування Харкова з півночі, але безуспішно. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

Південь і Донбас

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, захопити Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

Проте вони були зупинені, деморалізовані та понесли значні втрати.

Чорне море

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови змусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

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