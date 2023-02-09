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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Кремінної, кількість атак зросла — Гайдай

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Кремінної, кількість атак зросла — Гайдай

Фото: Associated Press

Сили оборони утримують свої позиції.

Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу міста Кремінна загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Суттєво збільшилася кількість атак та обстрілів останнім часом. Саме на Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати оборону наших захисників. Але на сьогоднішній день там вони суттєвого успіху не мають. Сили оборони утримують свої позиції", — сказав Сергій Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни і далі продовжують знищувати село за селом на Луганщині, а що стосується влучань ЗСУ в місця розташувань окупантів, то, за його словами, місцеві жителі визнають, що українські захисники б'ють настільки влучно, що навіть тим мирним жителям, які мешкають неподалік таких об'єктів, нічого не загрожує.

Раніше аналітики Інституту війни повідомили, що окупанти пішли в наступ на Луганщині.Геолокаційні кадри підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватово.

Напередодні українська розвідка визначила три можливих напрямки нового наступу російських військ: Донеччина, Луганщина та Запоріжжя. Водночас, як очікується, на Херсонщині та в Криму окупанти перебуватимуть в обороні.

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

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