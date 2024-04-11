Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку – офіцер

Російські окупанти не полишають спроб протиснути українську оборону на Авдіївському напрямку. Військові РФ щодня намагаються проводити наступальні дії.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, окупанти практично кожного дня намагаються пробити українську оборону в тому чи іншому місці. Мета росіян – зайти на наші позиції.

"Наприклад, вчора, 10 квітня, велика кількість піхоти противника масово пішла на Первомайське, навіть зуміла на околицях цього населеного пункту вчепити свій триколор і розкричати на весь світ, що Первомайське вже їхнє. Вчора було дуже багато публікацій та інформації стосовно цього. Командир нашої бригади дуже оперативно відреагував – і триколор вирушив за рускім кораблем. У Первомайському – український прапор", – наголосив офіцер 59-ї ОМБр.

Він також додав, що 11 квітня чотири російські БМП та піхота спробували піти в наступ до населеного пункту Красногорівка. Після того, як українські військові знищили першу БМП – три інші одразу втекли.

"Постійно відбуваються артилерійські обстріли, працюють FPV-дрони, дрони-камікадзе тощо. Ворог безперервно проводить розвідку, все небо всіяне розвідувальними дронами противника. Ми робимо протидію, активно удосконалюємо наші станції РЕБ. Однак окупанти не сидять на місці, збільшили кількість своїх РЕБ, які встановлюють і на автомобільну техніку, і на важку бронетехніку, перешкоджаючи роботі наших FPV. Насправді ситуація дуже складна, але під контролем. Максимально робимо все, щоб закріпитися на позиціях та не дати ворогові виконати завдання", – резюмував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку "підсмажили" БМП з окупантами.

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