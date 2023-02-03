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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України успішно відбивають атаки ворога і на Донеччині, і на Луганщині.

Російські окупанти на Донбасі надалі намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте українські війська не здають своїх позицій.

Про це свідчать дані мапи бойових дій станом на 3 лютого, опублікованої Міноборони Великої Британії.

Найактивнішими бойові дії є на Донеччині та Луганщині. Російські загарбники зазнають там великих втрат, але продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. 

ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і на Донеччині, і на Луганщині.

Щодо інших ділянок фронту, то там особливих змін немає. Російські війська надалі обстрілюють мирні населені пункти.

Водночас українські захисники накривають вогнем тилові позиції противника та місця скупчення російських військ.

Нагадаємо, в кінці січня речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов попередив, що лютий і березень стануть дуже активним періодом на фронті.

Згодом директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наступні пів року війни будуть "критичними": на фронті відбуватимуться ключові події і цей період стане виршальним.

Раніше військово-політичне керівництво України інформувало про підготовку Росією нового масштабного наступу в кінці зими-навесні. За оцінками експертів американського Інституту вивчення війни, цей наступ може передчасно завершитися у квітні час сезону весняних дощів, перш ніж ворог досягне суттєвого оперативного впливу.

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Дата публікації
Перегляди
2608
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