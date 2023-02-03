Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Сили оборони України успішно відбивають атаки ворога і на Донеччині, і на Луганщині.

Російські окупанти на Донбасі надалі намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте українські війська не здають своїх позицій.

Про це свідчать дані мапи бойових дій станом на 3 лютого, опублікованої Міноборони Великої Британії.

Найактивнішими бойові дії є на Донеччині та Луганщині. Російські загарбники зазнають там великих втрат, але продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

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ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і на Донеччині, і на Луганщині.

Щодо інших ділянок фронту, то там особливих змін немає. Російські війська надалі обстрілюють мирні населені пункти.

Водночас українські захисники накривають вогнем тилові позиції противника та місця скупчення російських військ.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 February 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WtiQjG6ZrO



#StandWithUkraine pic.twitter.com/2vCUKlhC5l — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 3, 2023

Нагадаємо, в кінці січня речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов попередив, що лютий і березень стануть дуже активним періодом на фронті.

Згодом директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наступні пів року війни будуть "критичними": на фронті відбуватимуться ключові події і цей період стане виршальним.

Раніше військово-політичне керівництво України інформувало про підготовку Росією нового масштабного наступу в кінці зими-навесні. За оцінками експертів американського Інституту вивчення війни, цей наступ може передчасно завершитися у квітні час сезону весняних дощів, перш ніж ворог досягне суттєвого оперативного впливу.

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