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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, тривають бої - Генштаб

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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, тривають бої - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські війська намагаються прорвати оборону українських захисників біля Гусарівки Харківської області.

За повідомлення Генерального штабу Збройниї Сил України, бої між ЗСУ та російською армією біля Гусарівки тривають.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 серпня.

"На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що попри збільшення військової присутності армії Росії на полі бою, солдати країни-агресорки зазнають невдач.

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