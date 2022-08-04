Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, тривають бої - Генштаб

За повідомлення Генерального штабу Збройниї Сил України, бої між ЗСУ та російською армією біля Гусарівки тривають.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 серпня.

"На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що попри збільшення військової присутності армії Росії на полі бою, солдати країни-агресорки зазнають невдач.

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