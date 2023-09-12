Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в одній із областей

Щодо ситуації в Опитному, там триває планова бойова робота, розповіли у ЗСУ.

Російські загарбники намагаються прорвати оборону української армії на Донеччині. Зокрема, біля Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Всі спроби - безуспішні.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив в етері телемарафону.

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Щодо ситуації в Опитному, яке частково звільнили ЗСУ, там триває планова бойова робота. Ситуація динамічна, весь час змінюється.

"Там триває планова бойова робота, тактична ситуація змінюється весь час, і вже про конкретні успіхи ми повідомимо у свій час", - сказав він.

За його словами, українські військові продовжують вести наступ на півдні, мають успіх.

"Наші воїни мали успіх південніше та південно-східніше від Роботиного, просунулися там від 300 до 500 метрів на різних ділянках", - додав Штупун.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому звільнення Опитного дуже важливе для України.

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