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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ: з’явилася нова мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1935
Час на прочитання
2 хв
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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Найважче зараз – на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти атакують позиції українських військових одразу з декількох напрямків на сході, однак ЗСУ продовжують тримати оборону.

Про це свідчать дані на новій мапі бойових дій в Україні 16 березня, опублікованій британським Міноборони.

Згідно з викладеними даними, найзапекліші бойові дії тривають на сході України. Найскладнішою ділянкою на фронті залишається Бахмутський напрямок.

Російські загарбники також намагаються прорвати українську оборону біля Вугледара, Мар'їнки та Авдіївки. 

Бойові дії точаться і в Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Водночас на цих напрямках не фіксується суттєвого просування ворога. 

Окупанти не припиняють обстрілювати мирні населені пункти вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в районі Вугледара протягом останньго тижня призупинився наступ російських військ завдяки новій техніці бою, яку застосовують Сили оборони України.

Щодо Бахмута, то аби його зберегти, українським військам треба розвинути наступ на інших ділянках фронту. Однак це залежить від погоди, боєкомплектів та резервів. Таку оцінку дам полковник СБУ, нардеп Роман Костенко.

За останніми даними від ЗСУ, вони продовжують тримати оборону Бахмута, завдаючи ворогу суттєвих втрат. Завдяки цій обороні інші українські захисники можуть проходити навчання та готуватися до контрнаступу.   

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Дата публікації
Перегляди
1935
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