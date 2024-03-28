Окупанти намагаються прорватися до ще одного населеного пункту біля Авдіївки: 3 ОШБр про ситуацію

Російська окупаційна армія намагається прорватися до Семенівки, що розташована на захід від Авдіївки Донецької області. Наразі їм це не вдається.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін.

З його слів, росіяни мають можливість проводити заміну на нові підрозділи. Втім, навіть попри це Силам оборони вдалося змусити ворога втратити наступальний потенціал.

"Ця можливість - використовувати власні ресурси, наявність власних ресурсів, особового складу і техніки створює умови, за яких ворогу вдається досі втілювати спроби й намагання щодо просування вперед. В основному - в районі населеного пункту Семенівка", - сказав Жорін.

Військовий також розповів, що окупаційні війська зазнали великих втрат в Орлівці. Цей населений пункт дався ворогу "ціною декількох підрозділів".

"Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні. Проте на цей час успіху вони не мають. Також вони й не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі", - зауважив Максим Жорін.

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов заявив, що ЗСУ зайняли вигідніші позиції на Авдіївському напрямку. Окупанти намагаються тиснути в напрямку Бердичів. Втім, зараз лінія фронту є більш-менш стабільною.

Аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що окупанти намагаються наступати в районі Бердичів та Часового Яру. Також армія РФ нещодавно просунулася на захід від Авдіївки під час позиційних боїв.

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