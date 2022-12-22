Окупанти намагаються прорватися на трьох ділянках на Донбасі: з’явилася нова мапа бойових дій

Російська армія надалі намагається прорвати оборони українських військ на сході, а ЗСУ завдають окупантам контрударів.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій в Україні станом на 22 грудня від Міноборони Великої Британії.

Як уточнили у британській розвідці, загарбники роблять спроби прориву на трьох ділянках на Луганщині та Донеччині. Йдеться про райони Сватового, Кремінної та Бахмута. Проте ворожі війська не мають там успіхів.

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Водночас Сили оборони України відтісняють російську армію на Луганському напрямку та завдають контрударів на Донеччині, де тривають запеклі бої на околицях Бахмута.

Водночас ЗСУ на Херсонському та Запорізькому напрямках продовжують завдавати точних ударів по російських транспортних вузлах та накопиченнях військ противника.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 December 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/RLP8BVQOYa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/YNEzbOhwhq — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 22, 2022

Нагадаємо, Бахмут вже не перший тиждень залишається найгарячішою ділянкою на лінії фронту, де росіяни намагаються прорвати українську оборону. Проте аналітики американського Інституту вивчення війни оцінюють, що темпи просування окупантів у районі Бахмута не зросли за попередні тижні.

Російські війська у Бахмуті намагаються використовувати тактику "вогневого валу", випалюючи територію артилерією і знищуючи цілі квартали. Про це розповів капітан ЗСУ Олексій Семенов.

Зауважимо, як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ готуються до активних наступальних дій на сході, і цьому сприяє погода.

Гайдай також інформував 20 грудня, що українським військам залишилося декілька кілометрів до Кремінної. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.

Тепер уночі: зміна тактики "вагнерівців" біля Бахмута - Мирослав Откович

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