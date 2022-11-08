Окупанти намагаються прорватися на Вугледарському напрямку: експерт - про "успіхи" ворога

Величезні втрати окупантів свідчать, що загарбники не здатні прорвати лінію оборони ЗСУ.

Спроби російських окупантів просунутися вперед на Вугледарському напрямку, зокрема біля Павлівки, зазнали нищівної поразки.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, після понесених втрат окупанти намагаються взяти в оперативне оточення підрозділи ЗСУ, які зосереджені в районі Вугледара.

"А те, що відбувається, ми вже побачили. По суті, численні втрати серед особового складу, причому елітних підрозділів збройних сил РФ", – каже експерт.

На його думку, такі втрати свідчать, що окупаційні підрозділи з числа мобілізованих з ОРДЛО та Росії не здатні прорвати лінію оборони ЗСУ.

"І кидають, як штурмові загони, як я вже казав, підрозділи морської піхоти. Тобто це свідчить про дезорганізацію управління збройними силами РФ. Неможливість виконання навіть завдань на тактичному рівні, не кажучи вже про оперативно-стратегічний", — підсумував Снєгірьов.

Колосальні втрати РФ біля Павлівки

Нещодавно російські військові блогери опублікували лист військових РФ губернаторові Примор’я Олегу Кожем’яко, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155-ту бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині.

За їхніми даними, підрозділ зазнав втрат біля 300 убитими, пораненими і зниклими безвісти та втратив половину техніки, все протягом чотирьох днів.

Губернатор Олег Кожем'яко у відповідь передбачувано збрехав, що втрати "далеко не такі".

Міноборони РФ назвало втрату 300 солдатів під Павлівкою "ефективним наступом". Пропагандиста Сладкова, який розповів про цю історію, в РФ вже "охрестили" українським шпигуном, а інформацію про втрати "вкидом українських спецслужб".

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась повідомив, що українські військові розбили 75% особового складу цієї бригади.

Сьогодні стало відомо, що до Донецька направлено групу слідчого комітету РФ. Вона буде займатися розслідуванням значних втрат цієї 155-ї окремої бригади морпіхів.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю історію, зазначив, що губернаторові Приморського краю все ж доведеться пояснити, чому не всі військові повернулися додому з України.