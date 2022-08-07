Окупанти намагаються прорватися у районах Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки: бойові дії тривають

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 серпня.

Слов’янський напрямок

Зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля.

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Проте українські військові придушили цю спробу та відкинули ворога назад.

Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

Краматорський напрямок

Росіяни здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Краматорська, Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки, Райгородка, Званівки. Загарбники завдали авіаудару неподалік Спірного.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

Бахмутський напрямок

Зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Костянтинівки, Яковлівки, Покровського, Вершини, Кодеми та Бахмутського. Росіяни задіяли авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Розвідувальна група ворога намагалася визначити систему оборони українських військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.

Авдіївський напрямок

Загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки. Бойові дії тривають.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня Росія масовано обстріляла Донецьку область. Загинуло четверо людей, багато поранених (фото).

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