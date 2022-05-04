Окупанти намагаються прорватися в Маріуполі на "Азовсталь": ЗСУ їх відбивають

Окупанти намагаються прорватися в Маріуполі на "Азовсталь": ЗСУ їх відбивають

Російські окупанти здійснюють обстріли позицій наших військ практично уздовж всієї лінії зіткнення у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

Як зазначається, мета окупантів - сковування дій підрозділів сил оборони.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має”, - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на семи населених пунктах.

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