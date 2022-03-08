Окупанти намагаються прорватися в напрямку Дніпра та Запоріжжя - ЗСУ

Окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Російська армія намагається наступати у напрямках на міста Дніпро та Запоріжжя, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Про це 8 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що прорватися намагаються до семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї російської армії.
Також окупантами було здійснено невдалу спробу наступу в районі Троїцького Луганської області.
Нагадаємо, що російська армія продовжує наступальну операцію, але темп просування окупаційних військ значно уповільнився. Окупанти деморалізовані, тому частіше порушують норми міжнародного права.
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