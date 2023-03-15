Окупанти намагаються просуватися на Лиман і Куп'янськ: чи зможе РФ знову захопити ці міста

За словами Мусієнка, росіяни перекинули на ці напрямки досить серйозні сили.

Російські окупанти понад півтора місяця намагаються здійснити прорив у районі Кремінної на Луганщині. Але мають лише невеликий тактичний успіх.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує FREEДОМ.

"Фактично від початку лютого 2023 року почалися атаки, активні наступальні дії російських військ на захід від Кремінної. Це один напрямок. Ще один напрямок, де вони ведуть наступальні дії, — це на Куп’янськ Харківської області, пробують проходити українські позиції. Просування військ РФ за цей час (на Кремінському напрямку, — ред.) становить близько 3-4 км. Це тактичні дії й тому, що українські сили часом фактично займали інші оборонні позиції, які підготовлені", — зазначив Мусієнко.

За його словами, росіяни перекинули на ці напрямки досить серйозні сили. Зокрема використовують не тільки застарілі танки Т-62, а й нові — Т-90, а також артилерію.

"Видно, що намагаються просунутися і мета на цьому напрямку — просуватися на Лиман. Плюс є ще відгалуження в Соледарі. Там інше угруповання російських військ, зокрема “вагнерівців” — їхня мета спробувати через Сіверськ з’єднатися зі своїм угрупованням, яке веде наступальні дії на захід від Кремінної. Але ці спроби були блоковані", — пояснив експерт.

Мусієнко певен, що шансів здійснити прорив і вийти на Лиман у окупантів дуже мало.

Він зауважив, що вже понад 1,5 місяця тривають активні наступальні дії окупантів у напрямку Кремінної. Але прориву як такого не відбулося. Є лише невеликий тактичний успіх, який не має особливого значення з погляду стратегічних і оперативних просувань. Тому експерт вважає, що росіянам не вдасться вийти на Лиман, захопити місто і спробувати просуватися до Слов’янська з північного сходу.

Раніше повідомлялося, що у Лимані затримали посадовицю "Укрпошти", яка пішла на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, що на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району.

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