Окупанти намагаються протиснути оборону ЗСУ на Кремінському напрямку

Окупанти намагаються протиснути оборону Збройних сил України на Кремінському напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському і Білогорівському напрямках, але на Сватівському у нас позиції більш стабільні та там вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно за один вечір три БМП спалили якраз наші хлопці", - зазначив Гайдай.

За його словами, на Луганщині тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. На всіх напрямках тривають постійні обстріли.

Так, на Сватівському напрямку працюють ворожі снайпери. Росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, аби під їх прикриттям броньованої техніки піхота заходила на позиції. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

Гайдай також додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

"Росіяни накопичують як особовий склад, так і техніку, у великих обсягах, і це не просто так. Звісно, що вони підуть у наступ, але є певні розвіддані, українське командування все розуміє, де і звідки може бути максимальна загроза, тому готуються", - резюмував очільник ОВА Луганщини.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу Кремінної загарбники збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ.

Окупанти продовжують свої атаки на кількох напрямках – Сватове, Кремінна і Білогорівка.

Сергій Гайдай нагадав, що військове керівництво РФ не скасовувало завдавання для окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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