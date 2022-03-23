Окупанти намагаються проводити ротацію: яка ситуація у Київській області 23 березня

Окупанти намагаються проводити ротацію: яка ситуація у Київській області 23 березня

Ворог продовжує невдалі спроби форсування річки Ірпінь.

Протягом минулої доби зафіксовано понад 20 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області.

Про це 23 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілів:

у Бучанському районі - Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади

у Броварському - Великодимерська громада

у Вишгородському районах - Димерська, Іванківська громади

у Фастівському районі - с. Ясногородка

Також зазначається, що ЗСУ та Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога.

"Ми змогли покращити позиції в Ірпіні, Макарові та с. Мощун. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди. Йде боротьба з диверсантами", - наголошують в ОДА.

Водночас повідомляється, що окупанти продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури. Обстрілюють житлові квартали, знищують історичні пам’ятки архітектури, школи, лікарні та виробництва. Ворожі угруповання намагаються проводити ротацію та доукомплектацію складу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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