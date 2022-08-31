Окупанти намагаються штурмувати Авдіївку і Піски: життя місцевих перетворилось на квест із виживання

Піхотні, стрілецькі бої в Авдіївці точаться просто за околицею. Уцілілих споруд не залишилось, а місцевих жителів меншає щодоби, та більшість вдається переконати і таки вивезти з міста до безпечніших районів, йдеться в ТСН.

Російські міни, снаряди та час до часу авіаційні ракети летять і руйнують все без розбору. В одну мить, після кожного влучання, на друзки перетворюється - рухоме майно та капітальні, нерухомі споруди. Існування місцевих перетворилось на суцільний квест із виживання. Люди за звичкою йдуть на закупи до місцевого ринку, хоча від нього майже нічого не залишилось. Сюди прилетіли ворожі запалювальні боєприпаси, тож згоріло геть усе, але навіть після цього, окупанти не припиняли розстрілювати цю місцину.

Востаннє, кажуть місцеві поліцейські, рашисти били сюди напередодні ввечері.

Стріляли, так само, як і під час першої руйнівної атаки, реактивними термічними боєприпасами. Російські “Гради” нагадали про себе і сьогодні. Цього разу російські реактивні снаряди розірвалися за околицею, на найближчому полі. «Околиці теж дуже сильно обстрілюються. І саме місто. Ну, приблизно за добу, десь обстрілів 30», - каже поліцейський.

«Піски, шахта “Бутівка”, це іноді нам здається, що саме там зараз ідуть певні бої, тому що активізується ситуація», - каже волонтер гуманітарного штабу м. Авдіївка Олексій Савкевич.

Саме там, між тимчасово загарбаним Донецьком та Авдіївкою нині точиться майже безупинна війна на виснаження. Вже кілька разів, лише упродовж серпня, рашисти намагалися штурмувати місто. «Був штурм, нас насипали, десь дня три. Відчувалося, що зараз щось йде і насипають і по позиціям і по місту! Була загроза прориву і тоді, багато хто виїхав з міста», - додає волонтер.

Нині, каже Олексій, записуються на евакуацію, не більше, як півдесятка людей на день. Та після кожного нового потужного ворожого артилерійського удару бажаючі поїхати з’являються. Та місті дотепер залишаються кілька тисяч людей, дехто з маленькими дітьми.

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