Окупанти намагаються штурмувати в Донецькій області, але зазнають втрат і в паніці відходять – Генштаб ЗСУ

Російські війська в Донецькій області 23 липня намагаються знаходити слабкі місця в обороні ЗСУ, покращувати своє тактичне положення та штурмувати. Однак українські захисники знешкоджують окупантів, завдають їм втрат і змушують відходити.

Так, російські війська на Слов’янському напрямку обстрілювали з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного російські розвідники намагались виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Противника було знешкоджено.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку окупанти надалі основні зусилля зосереджують на Краматорському та Бахмутському напрямках. Тривають ворожі спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

На Краматорському напрямку російські війська влаштували обстріли в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. А біля Спірного загарбники завдали авіаударів.

У районі Верхньокам’янського вороги штурмовими діями з різних напрямків намагалися покращити своє тактичне положення. Українські війська зустріли їх кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Також вони обстрілювали українські війська з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. По Покровському та Новолуганському було завдано ворожих авіаударів.

Російські війська знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.

Ворожі розвідувальні групи намагалися виявити слабкі місця в обороні ЗСУ на напрямках Соледара та Покровського, проте були виявлені та знешкоджені.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.

Нагадаємо, за оцінками високопосадовців з оборони США, боротьба за Донецьк може тривати ціле літо.

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