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ЗСУ витіснили окупантів із чотирьох населених пунктів на Донеччині та Луганщині - Генштаб

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ЗСУ витіснили окупантів із чотирьох населених пунктів на Донеччині та Луганщині - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та пробують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та покращити своє тактичне положення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

“Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні понад половину населення не вірить у ймовірність застосування РФ ядерної зброї.

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