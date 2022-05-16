Окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, щоб вивозити до РФ вкрадений метал

Окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, щоб вивозити до РФ вкрадений метал

У Маріуполі російські окупанти намагаються відновити роботу морського порту, оскільки це єдиний шлях для вивозу до РФ вкраденого українського металу.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти поновили спроби відновлення роботи порту, тому що іншого шляху для вивозу вкраденого металу, забезпечення мінімальної логистики для російських військових не знайдено. На сьогодні майже закінчили розмінування. Вчора було піднято з дна "Старих воріт" затоплений катер прикордонників", - пише він.

Водночас радник мера Маріуполя зазначає, що поки затопленою залишається українська "Меотида" відновити повністю роботу порту не вдається. "Поки затоплена "Меотида" з нашим прапором гордо тримає вхід в "Нові ворота", які є основними для поновлення роботи морських перевезень", - говорить Андрющенко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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